كاتبة سعودية تتهم المسلسل المصري “حكايتي” بسرقة قصته من روايتها!

اتهمت الكاتبة السعودية نور عبد المجيد كاتب مسلسل “حكايتي” محمد عبد المعطي بـسرقة روايتها “لاسكالا” وتحويلها إلى مسلسل حيث نشرت تعليقاً لها في حسابها على”فايسبوك” قالت فيه: مسلسل “حكايتي” الذي يعرض الآن هو نسخة من روايتي لاسكالا! داليدا في المسلسل هي يسر الغندور في الرواية” وأضافت: “حاولت تجاهل الأمر، ولكن بعدما شاهدت الحلقات شعرت أن سكوتي هو أمر يحاسبني الله عليه لاسكالا روايتي لاسكالا عام من الكتابة والألم” وذكرت الكاتبة انها ستلجأ إلى القضاء قائلة: “هذه الرواية وُلدت على أرض مصر وعلى أرضها سُرقت وعلى أرضها أتقدم إلى القضاء”.

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وخلال لقائها في برنامج “تفاعلكم” وضحت المذيعة أنها استدعت أيضا كاتب المسلسل ولكنه اعتذر لإنشغاله في كتابة باقي الحلقات ووضحت نور عن اكتشافها لهذا الأمر قائلة: “هناك سيدة سألتني هل يتم عرض روايتك لاسكالا كمسلسل وتحويلها لعمل درامي.. في مسلسل حكايتي يتطابق مع روايتك”.

وبالفعل بدأت نور بمشاهدة المسلسل لتكتشف أنه يتطابق مع روايتها بشكل كبير مع اختلاف بسيط وأوضحت أنها ستلجأ للقضاء حيث أن المسلسل أخذ من روايتها أدق التفاصيل ولم يكتفي بالفكرة الرئيسية فقط حيث أنه لا مانع من الإكتفاء بأخذ الفكرة الرئيسية لأنها من حق الجميع . كشفت نور عن رفع دعوى قضائية ضد المسلسل “حكايتي” بعد البيان الذي نشرته على صفحتها الخاصة عبر فيسبوك مؤكدة أنه لا يمكن السكوت عن هذه الأعمال التي تظهر في كل عام .