ريم سامى: تعلمت اللهجة الصعيدية فى 21 يوماً

نجحت الفنانة الشابة «ريم سامى» فى جذب انتباه الجمهور بأدائها الرائع لشخصية «قمر» فى مسلسل «ولد الغلابة» بطولة الفنان أحمد السقا ومى عمر ومحمد ممدوح والذى ينافس بقوة فى ماراثون رمضان الدرامى.

حول شخصية «قمر» قالت ريم سامى بصراحة شديدة كان نفسى «اشتغل» مع شقيقى المخرج محمد سامى وهو الذى رشحنى لدور «قمر» وعندما قرأت السيناريو تعلقت جداً بالشخصية وكنت حريصة على تقمصها بشكل يرضى الجمهور.

وعن الصعوبات التى واجهتها فى دور «قمر»: اللهجة الصعيدية كانت أصعب شىء صادفنى فى تصوير مسلسل «ولد الغلابة» ولكن تعلمتها واتقنتها على يد «عبدالنبى الهوارى» خبير اللهجات والذى تواجد معنا طوال فترة التصوير، وقد استغرقت «21» يوماً حتى أتقن اللهجة الصعيدية وحتى أتحدث بتمكن شديد.

وعن أصعب مشاهدها قالت: أصعب مشهد فى «ولد الغلابة» كان

مشهد القتل، كما تعلم فأنا أجسد دور فتاة بريئة تحب شخصاً وتتزوجه بدون علم أسرتها ويقوم شقيقها بقتلها.. كنت مرعوبة من مشهد القتل لأنه لا يعتمد على الحوار ولكن يعتمد على تعبيرات الوجه، وقد جلس معى المخرج محمد سامى قبل التصوير ودعمنى نفسياً والحمد لله خرج المشهد بشكل رائع وتفاعل معه الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى الأمر الذى يدل على أنه تم تصويره بصورة رائعة وصادقة.

وبسؤالها عن تجاربها التمثيلية السابقة قالت: يعد مسلسل «ولد الغلابة» التجربة الفنية الثانية لى فقد سبق وشارك فى مسلسل «للحب فرصة أخيرة» بطولة داليا البحيرى وفراس سعيد ومن اخراج منال الصيفى، بالمناسبة أنا خريجة

Advertisements

الجامعة البريطانية وقمت بالحصول على العديد من الدورات فى التمثيل لأنى مؤمنة بأن التعليم يدعم الموهبة.

وعن ردود الفعل التى تلقتها عن دور قمر قالت: الحمد لله حقق الدور نجاحاً كبيراً وتلقيت العديد من الاتصالات من مصر والخارج للتهنئة على الأداء وكنت سعيدة أيضًا باتصال الفنانة الجميلة إنجى المقدم التى أشادت بدورى كثيراً.

وعن كواليس العمل مع أحمد السقا أوضحت: كنت سعيدة جداً بالعمل مع «السقا» لأنه فنان كبير ومحب لكل الذين يعملون معه، والحقيقة أنه ساعدنى كثيراً وعزز الثقة بداخلى.

وعن المشروعات الفنية القادمة قالت: تلقيت عدداً من العروض ولكن افضل الانتظار وعدم الاستعجال فى دخول أى عمل.. إلا بعد القراءة الجيدة.

وعن مخاوفها من أن يقال إنها دخلت الوسط الفن بواسطة شقيقها المخرج محمد سامى قالت: لا ألتفت إلى هذا الكلام، لو التفت إلى الأصوات التى تتربص لن أعمل ولن أتحرك كما أننى مؤمنة بأن الواسطة لا تضمن الاستمرار فى الفن.. يجب أن يكون الإنسان موهوباً حتى ينجح ويتقدم إلى الأمام.