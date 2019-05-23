هبه مجدى: تخوفت من تقديم الشر.. ورشحنى المخرج محمد سامى

تقدم الفنانة هبة مجدى شخصية شريرة ضمن أحداث «ولد الغلابة»، فهى الزوجة التى طلقها عيسى، لكنها تظل جزءاً من حياته خاصة أنها تحبه وترفض غيره، وهو ما جعلها تدخل فى حرب شرسة مع كل من يقف ضده وتنتظر خلال الحلقات القادمة تصاعد خط الشخصية، خاصة بعد أن يقع «عيسى» فى حب مى عمر.
هبه عبرت عن سعادتها بنجاح العمل بهذا الشكل وتحقيقه كلهذا النجاح، وقالت: «ولد الغلابة» أعتبره من أهم أعمالى الدرامية لأنه مسلسل صعيدى كبير ومهم جداً ويقدم دراما صعبة مع الفنان أحمد السقا والمخرج محمد سامى.
وأشارت هبة إلى أن الشخصية التى تقدمها فى المسلسل، مختلفة عن أى دور قدمته من قبل، موضحة فيها تركيبات حلوة وخيوط مهمة، وقالت المخرج محمد سامى
وأضافت أنا سعيدة للعمل للمرة الأولى مع الفنان أحمد السقا، وسعدت كثيراً بوقوفى أمامه والجمهور سيرى الحرب التى ستدور بينى وبينه خلال الأحداث وأنتظر ردود الفعل.
وأضافت أنها تواصل التحضير لبدء تصوير الشخصية التى تجسّدها بفيلم «باب البحر»، مؤكدة أن أحداث الفيلم مختلفة تمامًا قائلة: «مش رعب والا دراما»، مشيرة إلى أن الفيلم حاليًا فى مرحلة التحضيرات.
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