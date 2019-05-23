تعرف على تفاصيل الحلقة الثامنة عشرة من كلبش 3

بدأت الحلقة الثامنة عشر ة من مسلسل "كلبش 3" بتوجه سليم وفريق شركة الأمن إلى المكان السري الذي يجتمع فيه أكرم مع زملائه ويضم أسراره، يقوم سميح بتعطيل نظام كاميرات المراقبة، و يقتحم سليم المكان هو و بروسلي بعد اشتباك عنيف مع رجال الأمن حول المكان، كما يتمكن بروسلي من فتح خزنة أكرم صفوان، وفي تلك الأثناء يلاحظ سليم ثلاجة تحوي حقن ابنه مالك، يأخذ الكثير منها ثم يقوما بالهروب، ثم يلجأ أكرم لسليم لمساعدته في كشف حقيقة من وراء واقعة سرقته، و يخدع سليم بأنه لا يعلم شيئاً عن الحادث ويزيد من خداعه

حيث اشترط عليه عدم مساعدته قبل معرفة موعد إعطائه الحقن لابنه، ثم يحاول سليم إبعاد الشبهة عن نفسه، وذلك بتشكيك أكرم في صدام ذراعه اليمين في الشركة.

و يتبين من خلال الحلقة أن الأوراق المسروقة من خزنة أكرم أنه كان على علاقة بـسارة هارون، و هي عربية يهودية، كانت تعمل في منظمة للإغاثة مع أكرم، و نشأت قصة حب بينهما واستغلت ذلك في تجنيده لصالح منظمة تجسس على كبار رجال الدولة.

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و يحاول أمجد صفوان إغواء ريم للوقوع في حبه، حيث يقوم

باستدعائها إلى مكتبه ويطلب منها أن تقدم جلسات نفسية في العوامة الخاصة به، ولكنها ترفض وتقوم بضربه وتغادر الشركة، ثم يعلم سليم بالأمر و يطلب من أكرم إبعاد أمجد عن الشركة، لأنه متهم في قضايا تحرش كثيرة، وبعد أزمته مع ريم سيصعب التعاون بينهم.

كما تواجه هايدي سكرتيرة سليم وحبيبه أمجد بمواجهته بالتحرش بريم، حيث إنها تسجل حديثه في مكتبه عبر هاتف سري، ويقوم بضربها و يتوعدها بإهانة ريم لكنها تهدده بفضح أمره إذا قام بالحديث معها مرة ثانية، و تعلن شهيرة في برنامجها حيث يشاهدها أمكرم وزوجته إنجي، عن خبر محزن وهو مقتل الصحفي غسان بعد وقوعه من الدور الـ32، و وفاته في الحال، ذلك الأمر الذي يرعب سليم لأنه شريكه في العمليات الخفية وينبئه بأن الدور عليه في القتل.