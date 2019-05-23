كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمد أشكناني يقود مظاهرة في حب مصر في دفعة القاهرة 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث "دفعة القاهرة 18"، خروج فهد في مظاهرة شعبية في حب مصر وجمال عبدالناصر، أثناء العدوان الثلاثي عليها، وتبعته نزهة، وإقبال، ولطيفة، التي جاءها المخاض أثناء سيرها في المظاهرة.

والتقت دلال، ولولوة، ناصر في المستشفى التي تطوعنا فيها للتمريض، وتعرفا على عدنان المصاب.



"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.