كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على ملخص أحداث دفعة القاهرة 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث "دفعة القاهرة 18"، بفقدان "عدنان" الذاكرة بعد إصابته في الحرب في بورسعيد، واعترفت "لولوة" لصديقتها "دلال" بزواجها من "عدنان" في السر وخوفها عليه، وهاتف "ناصر" "نادية" وطالبها بدفعه للعودة من الحرب، فاعترفت له بحبه ولكنها طالبته بالتركيز في دراسته والتعرف على غيرها.

وتوفيت الفنانة نادية بعد إجهاض جنينها من "ناصر"، وتطوعت كل من "لولوة"، و"دلال" بالتمريض في مستشفيات بورسعيد، حيث اكتشف زميلاتهن أنهما تركا البيت وتركا مكتوب يخبرونهما بما فعل.

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وخرج فهد في مظاهرة شعبية في حب مصر وجمال عبدالناصر، أثناء العدوان الثلاثي عليها، وتبعته نزهة، وإقبال، ولطيفة، التي جاءها المخاض أثناء سيرها في المظاهرة، لتضع طفلها الأول في نهاية الحلقة.

والتقت دلال، ولولوة، ناصر في المستشفى التي تطوعنا فيها للتمريض، وتعرفا على عدنان المصاب.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.