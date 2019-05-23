كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل تحقق هنا الزاهد ريمونتادا لفرقتها في "الواد سيد الشحات"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطاعت "ريتاج" التي تؤدي دورها الفنانة هنا الزاهد، خلال أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، أن تعوض خسارة فريق كرة سلة نسائية مكون من عضوات نادي فخر الرياضي، لينتحل شخصية فريق لبناني بعد قتل الفريق اللبناني خطأ صعقًا في حمام سباحة، حيث أحرزت عدة أهداف للفريق بعد خسارة فرقتها ب ٣٦ مقابل صفر، ليطالب مدير الفرقة المنافسة من عضوة الفريق أن تكسرها وهو ما تمكنت منه في نهاية الحلقة.

وبعد اعتقاد فخر أنه خسر المباراة بعد القبض على إحدى عضوات الفريق وكسر ريتاج، اكتشف أن المبارة مكونة من ٤ أشواط ويمكنه تعويض الفارق عبر اشتراكه هو وسيد في الفرقة، لتنتهي أحداث الحلقة على بداية الشوط الثالث.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.

"الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر، ومحمد عز وكريم يوسف، وإبراهيم خطاب، وإخراج أحمد الجندي، وبطولة كل من أحمد فهمي، وهنا الزاهد، ومحمد عبدالرحمن.