كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد الشاعر يفقد الذاكرة وزوجته تعترف لفاطمة الصفي بزواجهما في دفعة القاهرة 18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الثامنة عشر من المسلسل الكويتي "دفعة القاهرة"، فقدان "عدنان" الذاكرة بعد إصابته في الحرب في بورسعيد، واعترفت "لولوة" لصديقتها "دلال" بزواجها من "عدنان" في السر وخوفها عليه، وهاتف "ناصر" "نادية" وطالبها بدفعه للعودة من الحرب، فاعترفت له بحبه ولكنها طالبته بالتركيز في دراسته والتعرف على غيرها.

"دفعة القاهرة" إخراج علي العلي، وتأليف هبة مشاري حمادة، ويشارك في بطولته كل من بشار الشطي، وفاطمة الصفي، وخالد الشاعر، ومرام البلوشي، ونور الغندور، ولولوة الملا، وحمد أشكناني، ويتناول المسلسل قصص مجموعة من الطالبات الكويتيات، أثناء فترة دراستهن بالمرحلة الجامعية في مصر مع أول دفعة كويتية إلى القاهرة العام 1956، وما تعرضن له خلال رحلتهن.