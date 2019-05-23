كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هند صبري لـ"رسايل": "حلاوة الدنيا" الأقرب لقلبى ومفتقدة خالد صالح.. وحنان ترك وحشتنى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حلت النجمة هند صبرى اليوم ضيفة على برنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على نجوم إف إم، وباركت للنجمة درة على مسلسلها الجديد التونسى "المايسترو" وهنأتها على حلول شهر رمضان، ونفت أن يكون هناك خلافات بينهما أو أى فنان آخر، وإذا جمعهما عمل سيكون اسمهما هو الأول على التتر.

وعن دورها فى مسلسل "بعد الفراق" مع النجم الراجل خالد صالح قالت هند إنه كان أول عمل درامى لها وفاتحة خير عليها ونجح نجاحا كبيرا، وذكرت أن فراق الراحل خالد صالح وجعها فنيا لقيمته الكبيرة وأدائه المتميز، وذكرت أيضا بأنها تشكر فريق عمل مسلسل "عايزة أتجوز" لأنه أصبح من كلاسيكيات الدراما العربية لأنه كان نوعية جديدة وتم تقديمه تمثيليا بشكل مختلف.

وأضافت هند صبرى أن مسلسل "حلاوة الدنيا" لمس الناس فى حتة بتوجع لفراق الأحبة أو المتعافين من مرض السرطان وأنه كانت تتلقى رسائل يوميا عن مدى بث الأمل فى نفوسهم ونفوس كل المتابعين.

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وصرحت هند بأنها تفضل فيلم الجزيرة عن "الكنز" لأن شخصية كريمة بفيلم الجزيرة كانت متميزة جدا ولها صورة بمنزل والدتها لتلك الشخصية، وقالت إنها عملت من قبل مع النجم ظافر العابدين فى عمل تونسى وكانت ترى أن ظافر يجب أن يتواجد بالساحة العربية لأنه يمتلك مقومات النجم والبطل.

ووجهت رسالة للنجمة حنان ترك وصرحت بأنها وحشتها جدا لأنهما أصدقاء وعن عودتها للفن مرة أخرى رأت أنها تتمنى سعادتها سواء عادت أم لم تعد للوسط.

يذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميا، على إذاعة نجوم إف.إم، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.