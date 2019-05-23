كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد عبدالرحمن يشكل فريق سلة نسائي في "الواد سيد الشحات" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأت أحداث الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الواد سيد الشحات"، بمحاولة فخر الشحات، والذي يؤدي دوره الفنان محمد عبدالرحمن، تكوين فريق كرة سلة نسائية من عضوات ناديه الرياضي، لينتحل شخصية فريق لبناني بعد قتل الفريق اللبناني خطأ صعقًا في حمام سباحة، وذلك على أمل مشاركتهم في البطولة العربية، وفي حال فوزهم بالبطولة سيحصلون على ٢ مليون دولار.

وتدور أحداث المسلسل حول سيد الشحات وهو شاب محدود الذكاء متزوج من فتاة غنية ويعيش عالة على أهلها، ويحاول كسب قوت يومه عبر بيع مكنسات كهربائية إلى جانب العمل سائق تاكسي، ويتورط مع مجرم سابق يٌدعى "السحاوي" يطالبه بإعادة ٦ مليون دولار، فيبدأ في رحلة استعادة الأموال مع زوجته وشقيقه فخرالعرب.