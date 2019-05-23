بالصور هكذا ظهرت النجمة اللبنانية سينتيا خليفة في "كان"

غادرت النجمة اللبنانية سينتيا خليفة بيروت متوجهة إلى مطار نيس حيث ستحصل ضيفة شرف ضمن أمسيات مهرجان "كان" الدولي. وفور وصولها إلى مطار "نيس" - حيث استقبلت استقبالاً جميلاً- انتقلت بطائرة هيلكوبتر الى المدينة الساحرة "كان"، وقامت فيها بجلسة تصوير رائعة في أفخم السيارات مع فريق تصوير فرنسي في كان.

كما شاركت سينتيا خليفة مساءً كضيفة شرف استثنائية بالاحتفال الخاص الذي أقيم في مناسبة العيد 20 لمنتجع نيكي بيتش العالمي الذي تنظمه واحدة من أشهر شركات تنظيم المناسبات في فرنسا.

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وستسير سينتيا في احتفال مهرجان "كان" على السجادة الحمراء إلى جانب أهم نجوم العالم.

ويذكر أن إطلالة سينتيا خليفة إهتم بها وسيم فاخوري، أما ازياءها فهي من تصميم جان لوي سباجي ومكياج وشعر فرنسيين، وتصوير إميل غروسو.