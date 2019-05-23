نانسي عجرم في "مجموعة إنسان" الليلة

اعلنت الفنانة نانسي عجرم عن حلولها ضيفة الليلة على برنامج "مجموعة إنسان" مع الإعلامي علي العلياني على شاشة mbc.

ومن المقرر أن يكون الحوار هادئاً، إذ أنّ المحاور بعيد عن المشاكسة ونانسي بطبيعتها دبلوماسيّة ولا تدخل في معارك كلامية وتدرس تصريحاتها جيداً قبل الإدلاء بها.

من جهة ثانية، ينتظر نانسي صيفاً فنياً واعداً، حيث ستحيي حفلات في معظم الدول العربية، أهمها حفلة في مهرجان جرش.

نشير إلى ان آخر أعمال نانسي عجرم ديو غنائي جمعها مع النجم المصري تامر حسني تحت عنوان “فرق كبير” والديو الغنائي بمثابة إعلان دعائي لصالح إحدى شركات خطوط الهواتف المحمولة في مصر.