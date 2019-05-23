شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد المصرى عن حكاية الـ3 بنات الأفارقة: زلة لسان بعتذر عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهر النجم ماجد المصرى، ضيفًا على أحد البرامج الحوارية، وعند الحديث عن أبرز المواقف الكوميدية والمقالب التى تعرض لها من قبل أصدقائه، تحدث عن قصة مقابلته لـ 3 بنات أفارقة، كن يرغبن فى مقابلته وعند ركوبهن السيارة معه، طالبهن بالنزول.

وقال النجم ماجد المصرى فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنه لم يقصد الإساءة للبنات الأفارقة على الإطلاق وأنه كان يمزح على سبيل الفكاهة فقط، لكن يبدو أن هناك من يتصيد الأخطاء غير المقصودة، مشيرًا إلى أن ما حدث يعتبره زلة لسان ويعتذر عنها بشدة.

ووجه المصرى حديثه لكل متابعيه قائلاً: أنا رجل أفريقى فكيف أسخر من الأفارقة؟!، وماحدث إساءة تعبير غير مقصودة، ولذلك أتقدم بخالص الإعتذار لكل من أزعجه كلامى خلال ظهورى فى البرنامج، وأتمنى قبول هذا الإعتذار.