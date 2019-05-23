متابعة بتجــــــــــــرد: يبدو أن نجم بوليوود سلمان خان لا يزال منزعجًا من قرار بريانكا شوبرا بالانسحاب من فيلم “بهارات” في اللحظات الأخيرة قبل التصوير، وذلك رغم أن الموضوع مرّ عليه عامًا كاملًا.
وبحسب ما نقلته بعض التقارير الصحفية في الهند على لسان سلمان، هاجم الأخير بريانكا وقال: “بينما كان يسعى الجميع لتقديم الأفضل للفيلم، قررت هي بكل بساطة الانسحاب من العمل”.
وكان سلمان خان قد استعان بصديقته الفنانة كاترينا كيف، التي انضمت إلى فريق ممثلي الفيلم عقب انسحاب زميلتها بريانكا شوبرا، وأعربت عن سعادتها للمشاركة في بطولة العمل الذي لا يعد الأول لها مع سلمان خان.
فيلم “بهارات” من بطولة سلمان خان وكاترينا كيف، إخراج علي عباس ظفار، ومن المقرر طرحه في الصالات السينمائية خلال فترة الأعياد عقب شهر رمضان المبارك.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد عام على وقوع الخلاف بينهما.. سلمان خان يهاجم بريانكا شوبرا مجددًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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