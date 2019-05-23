بالفيديو.. محبو "لعبة العروش" ينتقدون الموسم الأخير بلافتة طائرة

اكتشف عشاق مسلسل "صراع العروش" Game of Thrones في ولاية واشنطن، سبيلا جديدا للتنفيس عن شعورهم بالإحباط حيال الموسم الأخير من سلسلة الدراما الخيالية التي تعرضها شبكة "إتش بي أوه".

وكتب أحدهم على لافتة مثبتة على طائرة تحلق فوق سماء سياتل في الساعة الـ3 عصرا: "فلْيُعدْ أحد ما كتابة صراع العروش الموسم الثامن من فضلكم".

وكان ريان جيديس المنظم وراء الفكرة، بدأ جمع التبرعات لعرض اللافتة عبر السماء، ليعبر عما يشعر به إزاء الموسم الثامن من العرض، وقال إن العشرات من الناس تجمهروا لمشاهدة اللافتة.

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وقال جيديز لمحطة تلفزيون "كينج" الأمريكية: "وصلتنا تبرعات من عدة أشخاص ثم 50 ثم 100"، مضيفاً: "من الواضح أنني لمست وترا حساسا لقاعدة من المعجبين تعاني الحزن الشديد، أظن أني قللت بشدة من مدى شعور الناس بالضيق من هذا العرض".

وكتب جيديز على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماع، أن سعر الراية هو 695 دولاراً.

ومن بين الأفكار الأخرى للافتة التي طرحها: "لا أحد من الشخصيات يتخذ قرارات منطقية.. اجعلوهم يتوقفون من فضلكم"، فيما كتب على لافتة أخرى: "ما زلت لا أعرف من هو ملك الليل، وأجد صعوبة في إيجاد وسيلة مناسبة للتعبير عن شعوري بالإحباط واليأس".

وعلى الرغم من ذلك، فإن معجب "صراع العروش" الغاضب، اعتبر أن جمع التبرعات كان "مزحة غبية"، وأقر بأن الأموال كان من الممكن أن تنفق بشكل أفضل.