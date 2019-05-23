ريهانا تتعهد بإحداث ثورة في الموضة تمدّ النساء بالثقة

تطمح المغنية ريهانا Rihanna إلى إحداث ثورة في مجال الموضة، بإضفاء لمستها الخاصة في ذلك العالم الذي يسيطر عليه الرجال، خلال رئاستها لماركة سلع فاخرة تابعة للعملاق "إل في إم إتش".

وتؤكد النجمة المولودة في باربادوس أنها لا تنتمي أصلا إلى هذه الأوساط النخبوية التي يحتكرها البيض ويهيمن عليها الرجال عادة.

وقالت ريهانا (31 عاما): "أنا جريئة وأحبّ أن تظهر النساء واثقات من أنفسهن وأن يتقبّلن أجسادهن، وهذا ما أسعى إلى تحقيقه".

وبمناسبة إطلاق متجر مؤقت لماركتها "فنتي" في باريس، ارتدت النجمة التي يتابع حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي نحو 170 مليون مستخدم، فستانا قصيرا أبيض على شكل سترة بكتفين عريضين وانتعلت حذاء مفتوحا عالي الكعب بلون الجلد.

وزيّنت ريهانا إطلالتها المتلألئة بقطع مجوهرات كبيرة كلّها من المجموعة الأولى لماركتها "فنتي" التي لن تعرض في المتجر سوى لمدّة 10 أيام، لكنها ستطرح للبيع عبر الإنترنت اعتبارا من 29 مايو/أيار الجاري.

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وتريد الفنانة إحداث تغييرات في مجال الموضة من وجهة نظر "شابة سوداء تعشق الأفكار الشبابية وتسعى إلى الارتقاء بها"، حسب قولها، لصالح دار تعنى بالسلع الفاخرة أعطاها رئيسها التنفيذي برنار أرنو حرية مطلقة للتصرف.

وتعرّف ريهانا أسلوبها على أنه شديد المرونة ومتقلّب بحسب المزاج، شأنها في ذلك شأن أغلبية النساء اللاتي يكيّفن ملابسهن بحسب المتطلبات.



وتأمل النجمة التي سبق أن صممت أحذية رياضية لماركة "بوما" ومستحضرات تجميل لحساب "ال في ام اتش" تتضمّن كريم أساس (فاوندايشن) متوفرا بـ50 لونا يناسب كلّ ألوان البشرة، توسيع قاعدة زبائن ماركتها الفاخرة.



وقالت: "أريد أن يتسنّى لمختلف النساء ارتداء الملابس التي أصممها"، متعهدة بتوفير مقاس 46، كما أنها اختارت في أحد الإعلانات لماركتها عارضة ذات شعر شائب.

وتتميّز مجموعة "فنتي" الأولى بألوانها الفاتحة المائلة إلى الزهري والأبيض والبيج، وهي تضمّ بزّات مع سراويل واسعة وأخرى مع تنانير قصيرة، وقمصانا ضيقة بقماش الجينز.

ولم تخطط ريهانا بعد لعروض أزياء، ولا تنوي الاعتماد على قنوات التوزيع التقليدية، مؤكدة: "أنا لا أنتمي لأوساط الموضة ولن تكون رؤيتي تقليدية".

وتعتزم كشف النقاب عن القطع والإكسسوارات كما لو كانت أغنيات ستدمج يوما ما في ألبوم واحد، على أن توفّرها للزبائن مباشرة عبر الإنترنت.