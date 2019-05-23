سينتيا صموئيل مصدومة بعد تعرضها للضرب

فوجئت الممثلة الشابة سينتيا صموئيل بكمية الردود الهائلة على المشهد الذي ظهرت فيه في إحدى حلقات مسلسل “خمسة ونص” وهي تتعرض للتعنيف اللفظي والجسدي من جانب حبيبها.

وقد نشرت سينتيا الفيديو الخاص بهذا المشهد عبر صفحتها الخاصة على موقع “انستغرام”، بعدما عبّر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال رسائلهم الى سينتيا، عن أن المشهد يجسد حالات مماثلة تعرضوا لها، خصوصاً من النساء والشابات.

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وعبرت سينتيا عن صدمتها من تلك الردود، خصوصاً قول الناشطين انهم يجدون أنفسهم مجبرين على القبول بهذه المعاملة السيئة، اما بسبب الحب او نتيجة الخوف او الاحراج او حتى الظروف المادية.

واضافت سينتيا: “كي يتمكن الانسان من تخطي علاقط سيئة في حياته، فذلك يتطلب ارادة خاصة، وان قررتم اتخاذ هذا القرار فأنا فخورة بكم ويجب أن تفخروا بأنفسكم”.

يذكر ان مسلسل “خمسة ونص” يعرض يومياً طيلة شهر رمضان المبارك، من انتاج شركة الصباح، بطولة نادين نسيب نجيم، قصي خولي، معتصم النهار، رفيق علي احمد، رولا حمادة وغيرهم من نجوم الشاشة، كتابة ايمان السعيد واخراج فيليب اسمر.