ناصر القصبي يُدافعُ عن "العاصوف" ضدّ "معلومات مغلوطة".. فماذا قال؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حرص الفنّان السّعوديّ، ناصر القصبي، على تصحيح اللّبس كما وصفه، والذي أثير بشأن مسلسله، "العاصوف"، والذي جرى تداوله بكثرة عبر وسائل الإعلام مؤخرًا.

وقال القصبي، في تغريدة عبر موقع التّواصل الاجتماعيّ "تويتر" : "أقرأ التعليقات التي تخص العاصوف، وأجد معلومة (مغلوطة) تتداول بكثرة حتى لدى الصحافة الفنية والوسط الثقافي، وهي أنه مأخوذ من رواية بيوت من تراب للمرحوم عبدالرحمن الوابلي".

وأضاف في تغريدته: "الصحيح أنه لا يوجد رواية أصلًا، وفكرة العمل جاءت للمسلسل نفسه الذي كان اسمه (بيوت من تراب)، وغيرناه إلى العاصوف".

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ويتناول المسلسل حقبة في تاريخ السّعوديّة، وهى فترة السّبعينيّات، التي شهدت صعود التّيار الدّينيّ فيما يُعرف بـ"الصّحوة الدينيّة"، التي فَرضتْ سطوة لرجال الدّين على الحياة الاجتماعيّة في البلاد.

ولاقي المسلسل إقبالاً كبيرًا من المشاهدين، ودارت حوله نقاشات واسعة، على مواقع التّواصل الاجتماعيّ، حول كلّ حلقة من حلقاته، عقب نهايتها. فيما يقول بعض المشاهدين، إنّه يتضمّن بعض الأخطاء البسيطة، لكونه يرجع لحقبة بعيدة، تغيّرتْ الحياة خلالها في المملكة، بشكل جذريّ.