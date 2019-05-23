شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب نجاح الحلقات الأولى من ثامن أجزاء المسلسل السعودى شباب البومب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق المسلسل الخليجى شباب البومب، الذى يعرض الجزء الثامن منه حاليا، نجاحا أشاد به كثير من النقاد، خاصة أنه يخاطب الشاب بأسلوبهم ويعالج مواضيع تخصهم، والغريب أنه لم يجتمع على مشاهدته الشباب فقط بل استحوذ على جميع الفئات العمرية.

وعن سر نجاح المسلسل صرح الفنان فيصل العيسى نجم العمل ومنتجه خلال لقاء له بأحد البرامج التلفزيونية "أواجه وصُنَّاع شباب البومب تحدياً مختلفاً كل عام بعد النجاح الكبير الذى حققناه فى المواسم السابقة".

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وأضاف "بدأنا تصوير المسلسل قبل وقت جيد، ويتميز عملنا بالتنويع فى المواضيع، والتجديد فى طرح الأفكار لإرضاء الجمهور الكبير على مستوى العالم العربى، وبما أن لدينا جمهوراً عربياً، فقد استقينا بعض الحلقات من عدد من الدول العربية، إضافة إلى حلقات ذات روح جديدة ومختلفة عن حلقات المواسم الماضية من ناحية المحتوى والقصة".

يذكر أن مسلسل "شباب البومب 8" من بطولة: فيصل العيسى، وعبد العزيز الفريحى، ومحمد الدوسرى، ومهند الجميلى، وسلمان المقيطيب وغيرهم، ويشارك فيه عدد من النجوم ضيوف شرف، إضافة إلى عدد من نجوم الـ"سوشال ميديا"، ويُخرجه سمير عارف.