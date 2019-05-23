شكرا لقرائتكم خبر عن كريس جينر تكشف عن مصدر إلهام اسم Psalm ابن كيم كاردشيان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت نجمة تليفزيون الواقع كريس جينر عن معني اسم ابن ابنتها كيم كاردشيان الرابع " Psalm " ، و ذلك خلال حضور جينر احتفالية " Fresh Air Fund Spring Benefit " لعام 2019 مع صديقها كوري جامبل في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية .

اشارت نجمة تليفزيون الواقع البالغة من العمر 63 عامًا عن مصدر إلهام وراء اسم كيم كاردشيان من الكتاب المقدس ، ومعناها "أغنية مقدسة أو ترنيمة".

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