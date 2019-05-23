شكرا لقرائتكم خبر عن بوادر قصة حب بين محمد إمام وهاجر أحمد فى "هوجان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقتين الماضيتين من مسلسل "هوجان" للنجم محمد امام والذى يتم عرضه على قناة الحياة الساعة 10.30 مساء على قناة الحياة، تعرف "هوجان" – محمد امام، على "نور" – هاجر أحمد، ابنة "كمال" – رياض الخولى الذى كلف هوجان بأن يكون الحارس الشخصى لابنته بعدما طلب أن يترك العمل معه نهائياً خاصة بعدما اكتشف تجارته فى الاثار أثناء وجودهما فى لبنان.

وبداًت نور فى الاعجاب بشخصية هوجان البسيطة الطيبة المخلصة بعدما أصبح يتواجد معها فى كل مكان تذهب له، ولكن تطورت العلاقة بشكل أكبر بعدما خرجا سوياً لتناول الطاعم فى الحارة التى كان يعيش فيها هوجان مع لطفى الحراق" – كريم محمود عبد العزيز و"حورس" – أوس أوس، وطلبت منه روى قصته وبعدما سمعتها أعجبت به وبنقائه وطيبته وتقرر أن تعمله أشياء كثيرة ليكون قادر على مواجهة تطورات الحياة، ويبدو أن هناك اعجاب سيتطور الى حب بينهما فى الحلقات المقبلة.

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مسلسل "هوجان" تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سيرنجى، وبطولة محمد امام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامى، كريم عبد الجواد، محسن منصور.