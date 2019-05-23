شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مسلسل "زلزال" الحلقة الـ18 على dmc والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مساء اليوم الخميس الحلقة الـ18 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان على شاشة dmc، الساعة التاسعة والنصف مساء، وتكشف الحلقة كثيرا من الأحداث بعدما رفض "زلزال" محمد حربى أن يكون كبيرا للموقف بعد ضربه للبطلجي "وردة" داخل موقف الميكروباصات.
ونجح "الأستاذ زهدى" فى الحلقة الماضية بتطفيش مشترى أرض "محمد حربى - زلزال" وأقنعه أن الأرض بها عفاريت بعد وقوع الزلزال ووفاة أصحابة تحته.
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.
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