شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا عن جنود مصر: على جسمهم 20 كيلو حديد فى حرارة 50 يارب الطف بيهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موجة شديدة الحرارة، تشهدها البلاد خلال هذه الأيام، تزداد صعوبتها مع الصيام، حيث ينصح الخبراء بعدم التعرض لأشعة الشمس، والتزام البيوت فى حالة عدم وجود ضرورة للنزول.

ورغم ذلك إلا أن هناك البعض الذى لا يستطيع أن يوقف عمله أو خدمته، تحت أشعة الشمس، وفى هذه الأجواء الصيفية شديدة الصعوبة، وهو ما أشارت إليه الفنانة شيرين رضا، حيث نشرت صورة لأحد الجنود المصريين الذى يقف فى خدمته، لتأدية واجبه.

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شيرين رضا علقت على الصورة قائلة "الله يكون فى عونهم، على جسمهم 20 كيلو حديد ومعدات، وخوذة 1.25 كيلو وواقفين في درجة حرارة 50 وهما صايمين. يا رب الطف بيهم"



شيرين رضا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية شديد الحرارة على القاهرة وباقى الأنحاء نهارا، معتدل ليلا.