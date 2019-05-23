شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل كلبش 3 الحلقة 18 على ON E والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل " كلبش3" بطولة النجم أمير كرارة، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، على شاشة قناة ON E، حيث يعاد عرضها فى تمام الساعة الثانية بعد منتصف الليل.

ومن المقرر أن تشهد الحلقة أحداثا مثيرة، خاصة بعدما استطاع سميح – محمد على رزق أن يراقب هاتف "صداح"- محمود حافظ، والذى يعمل الحرس الخاص لأكرم صفوان – هشام سليم، كذلك تشهد الحلقة معرفة سليم الأنصارى وفريقه السرى للمكان الذى يقابل فيه صفوان، لاسيما أن صفوان عندما يقابله سرا يعصب عينيه لكى يظل لا يعلم هذ المكان وسريته، كما تشهد الحلقة تطورات مرض الكانسر للزاء جلال خطاب – أحمد عبد العزيز.

مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، عمر الشناوى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال،ناصر سيف، وعدد آخر من الفنانين.