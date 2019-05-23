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شكرا لقرائتكم خبر عن وصلة مزاح بين محمد هنيدى وآسر ياسين على تويتر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل كل من الفنان محمد هنيدى وآسر ياسين فى وصلة مزاح بعد كتابة أحد رواد تويتر تغريدة قال فيها "لا آسر ياسين هيعدى هنيدى على تويتر"، ليرد آسر على تغريدته قائلا "هنيدى عمنا كلنا".
وبخفة دمه المعهودة رد محمد هنيدى، على تغريدة آسر ياسين، قائلا: "فى الوسامة أظن صعب"، ليرد آسر عليه بتغريدة أخرى "أخويا وحبيبى".
ويعود الفنان محمد هنيدى لجمهوره على خشبة المسرح مجددا، من خلال عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" فى أيام عيد الفطر المقبل وفتح باب الحجز الأيام الحالية، وذلك بعد توقف العرض طوال الأسابيع الماضية.
ومسرحية "3 أيام فى الساحل" ويشارك فى بطولتها كل من بيومى فؤاد وأحمد فتحي ومحمد ثروت وندا موسى ومها أبوعوف ومحمد محمود وسامية الطرابلسى، ومن إخراج مجدى الهوارى.
وصلة مزاح مع محمد هنيد ى و آسر ياسين
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