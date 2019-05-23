صورة| وفاة أحد أعضاء فريق الفنان محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: طلب الفنان محمد رمضان الدعاء لأحد فريق عمله الخاص، الذي وافته المنية، اليوم. ونشر رمضان صورة مع الراحل وعلق عليها: "أسألكم الفاتحة في وفاة راجل من فريقي الخاص (حريري ) الله يرحمه ويسكنه فسيح جناته (كان أطيب خلق الله)". ويواصل الفنان محمد رمضان تصوير مسلسله الجديد زلزال، الذي يعرض عبر قناة dmc، كما يحتفل بعيد ميلاده الـ31، اليوم الخميس.

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