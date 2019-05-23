منة شلبي تنشر صورة من طفولتها.. والنجوم يعلقون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
شاركت الفنانة منة شلبي، متابعي حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بصورة من أرشيف ذكرياتها، من مرحلة الطفولة وعمرها لم يتجاوز العامين تقريبًا.
وكتبت في تعليقها على الصورة "ليه يا زمان مسبتناش أبرياء"، وحرص عدد من الفنانين على التعليق على الصورة، ومن بينهم: الفنانة صابرين، والتي كتبت "حبيبتي والخدود العسل انتي في كل أيامك جميلة وقمرايتي".
وكتبت الفنانة كندة علوش "مش معقولة بطة مبطلطة"، واكتفى الفنان لؤي عمران بوضع "إيموشنز" لقبلات وقلوب.
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