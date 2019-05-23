بالفيديو: المذيعة سارة عبدالعزيز تتحدث عن نفسها وتكشف حقيقة جنسيتها

أكدت الإعلامية سارة عبدالعزيز، أنها سعودية ولكن فيها عرق جزائري ومغربي وأسباني وسوري.
وفسرت عبدالعزيز، خلال استضافتها في برنامج “رادار طارىء” على روتانا خليجية ، أن أصول والدتها من الأندلس، وجدتها أم والدتها من الجزائر، ووالدتها ترعرت في المغرب.
وأضافت سارة أن والدها من أشيقر ، ووالدته سورية ، وحول قبيلتها قالت مازحة: ” بدون ما نقول القبيلة عشان ما ييجوا يذبحونك، أو يخطبوني والله ما أدري ” .
وعن ميولها الكروية، قالت سارة ، أنها تعشق النصر ككيان ، أعرف اللاعبين وأحب أعرف التطورات وهكذا ، وأضافت : ” كنا متوقعين النصر يفوز.. لما ينافس النصر نحسّ به ” .
وأوضحت سارة، أن الأمور الفنية في الرياضة لا تخصها ، لكن يهمني في النصر إنه يفوز.
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