بالفيديو: بلقيس فتحي تكشف سبب خلافها مع عبدالله بلخير وتوضح سوء التفاهم

علقت النجمة بلقيس فتحي لأول مرة عن سبب خلافها مع الفنان الإماراتي عبدالله بلخير، وذلك على خلفية تعليقاته الأخيرة التي طالتها عندما انتقد مشاركتها في حفل افتتاح كأس آسيا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وقالت بلقيس فتحي في تصريحاتها لقناة “العربية”: “أول شيء أنا أحترم آراء الناس.. وآراء زملائي الفنانين، ولكن أنا أخالف كلامه بشدة.. هو تحدث عن والدتي وقال إنها يمنية، أنا لا أحب أن يتحدث أحد عن أسرتي أو أصولها، ولكن إحقاقاً للحق.. جدي جاء إلى الإمارات وحصل على الجنسية الإماراتية ووالدتي حصلت على الجنسية.. وأنا ولدت في الإمارات وحصلت على جوازها وجنسيتها”.

وعن انتقاد عبدالله بلخير لغنائها في الحفل، ردت النجمة التي تقيم حالياً في جدة في السعودية بعد زواجها من السعودي سلطان بن عبداللطيف: “اختياري للمشاركة هو تكليف من ولاة الأمر.. وأنا أعتبر المشاركة في المناسبات الوطنية تشريف.. وأي أحد تزعجه مشاركاتي الوطنية عليه أن (يشد حيله شويّ وهيطلبوه).