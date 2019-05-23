محمد لطفي ضيف الحلقة الثامنة عشر من "هاني في الألغام"

يستضيف النجم هاني رمزي في الحلقة الثامنة عشر من برنامجه "هاني في الألغام"، الفنان محمد لطفي. الألغام"، الفنان محمد لطفي. يذكر أن الفنان هاني رمزي العديد من برامج المقالب خلال الأعوام الماضية وأبرزها: "هبوط اضطراري" "هاني في الأدغال"، "هاني هز الجبل".

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