تعرف على رسالة الموسيقي أحمد إبراهيم إلى حماقي

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وعلق أحمد على الصورة قائلاً:"النجاح هو الأفضل عند مشاركته". عند مشاركته". ويعد آخر اعمال أحمد إبراهيم الموسيقية مع حماقي أغنية "قادرين نعملها" التي طرحت في الإعلان الرمضاني لصالح مستشفى 500500لعلاج السرطان، والتي كتبها أمير طعيمة، ولحنها:عمرو مصطفى، ولاقت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور صدورها في الإعلان.

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