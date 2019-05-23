تعرف على رسالة الموسيقي أحمد إبراهيم إلى حماقي

نشر الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم صورة تجمعه بالفنان محمد حماقي، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق أحمد على الصورة قائلاً:"النجاح هو الأفضلعند مشاركته".
ويعد آخر اعمال أحمد إبراهيم الموسيقية مع حماقي أغنية "قادرين نعملها" التي طرحت في الإعلان الرمضاني لصالح
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