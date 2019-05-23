كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مشاهدة مسلسل هوجان الحلقة الـ18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينتظر جمهور محمد إمام مساء اليوم الحلقة الجديدة والـ 18 من مسلسل "هوجان"، على قناة الحياة الساعة 10 ونصف مساء اليوم، بعد الأحداث الجديدة التى شهدتها الحلقة الـ 17 على قناة الحياة.

ودرات أحداث الحلقة الـ17 من المسلسل بتخلص "لطفى الحراق" كريم محمود عبد العزيز من جثة "أبو زيد" ودفنها فى نفس المكان فى المقابر الذي يخبئ فيه الآثار، واعتقد "بهلول" صلاح عبد الله أن والدة "الحراق" ماتت فتخلص منها وألقاها في أحد الأماكن، وتعاد الحلقة على قنوات الحياة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".