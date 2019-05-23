كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف علي تفاصيل حلقة 18 من حدوتة مُرة18 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ 18 من مسلسل "حدوته مُرة" للفنانة غادة عبد الرازق، أحداث مثيرة ومشوقة.

بدأت أحداث الحلقة بمحاولة المحامي أحمد، صلح "دينا"، ابنة طارق، بعد مشاهدتها صوره له برفقة بنت أخري، ولكنها ترفض الرد عليه.

وطلب "طارق التميمي"، مجدي كامل، من المهندس نبيل فتحى، محمد مهران، ادارة مشروع "الكومبوند" الذى تم افساده من قبل مهندسين اخرين، وطلب منه تحديد موعد لزيارته فى البيت لخطوبة ابنته "رنا".

جدير بالذكر أن "حدوتة مرة"، بطولة: غادة عبد الرازق، مجدى كامل، عايدة رياض، عبير منير، عبد الرحمن أبو زهرة، أحمد صيام، أحمد صفوت، ولاء الشريف، وآخرين من تأليف عمرو عبد الحليم، وإخراج ياسمين أحمد.