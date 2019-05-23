كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناهد السباعي تقلد جدها فريد شوقي في "بدل الحدوتة 3" (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاركت الممثلة ناهد السباعي في حلقتين من مسلسل "بدل الحدوتة 3" وقدمت شخصية واحدة من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي التي تهتم بالسفر والرحلات.

وفي الحلقة السابعة من الحدوتة 2 التي تحمل اسم "عودة لهفة" قلدت ناهد السباعي جدها الفنان الراحل فريد شوقي، وواحد من أشهر المشاهد له.

في الأحداث تقوم عصابة بخطف "لهفة" دنيا سمير غانم و"يحيى" عمرو وهبة و"شيرين" ناهد السباعي، وربطهم بالأحبال ووضعهم في الصحراء، وتحاول "شيرين" أو ناهد السباعي تحرير نفسها.

تستجمع ناهد قواها وتطلب منهما التصفيق لها قائلة "صقفة للنبي" ثم بعدها تصرخ قائلة "يا عدوي"، وهي نفس الجمل التي كان يقولها "وحش الشاشة" في أفلامه، حتى أن "لهفة" علقت على الأمر قائلة أنها تفعل مثل فريد شوقي.