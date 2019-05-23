أول تعليق لـ أسيل عمران بعد انتقادها بسبب “مشهد القبلة”.. إليكم ما قالته!

متابعة بتجــــــــــــرد: خرجت الفنانة أسيل عمران عن صمتها، وعلقت لأوّل مرّة على الانتقادات التي طالتها في الآونة الأخيرة، وذلك بسبب مشهد لها في مسلسل “ماذا لو”، ظهرت فيه وهي تحتضن حبيبها وتقبله.

ومن خلال برنامج “تريندينغ” المذاع عبر شاشة “إم بي سي”، أكدت أسيل عمران على هامش مشاركتها في “مهرجان كان السينمائي”، أنها وصلت إلى مرحلة متقدمة في الخبرة الفنية تجعلها قادرة على معرفة المشاهد التي ستثير الجدل وعلقت قائلة: “كنت عارفة بالتحديد المشاهد التي ستتسبّب بضجة وكنت عارفة بالتحديد تعليقات العالم والحمدلله أنني كنت على صواب”.

وأوضحت أسيل عمران أن هذه الانتقادات تزعجها، خاصةً أنها تمتلك طاقة كبيرة في التمثيل لم تظهرها بشكل كاف حتى الآن والسبب يعود لضيق المساحة التي تعمل فيها.

يشار إلى أن أسيل عمران شاركت في الموسم الرمضاني الماضي، في مسلسل “هارون الرشيد”، وقدمت شخصية الفتاة الجميلة صاحبة الصوت الجميل التي تقع في حب أحد الشبان ليتبين فيما بعد أنه ابن هارون الرشيد.