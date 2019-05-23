سلاف فواخرجي تُطمئن الجمهور بعد نقلها الى المستشفى

May 23, 2019
بعد ان تم نقلها الى المستشفى في مدينة 6 أكتوبر المصرية، إثر تعرضها لإصابة خلال تصوير مشاهدها من مسلسل “خط ساخن”، أحبت النجمة السورية سلاف فواخرجي ان تُطمئن جمهورها بنفسها من خلال شريط فيديو نشرته عبر حسابها على انستغرام.
وظهرت سلاف وهي مصابة بيدها، مؤكدة أنها تعرضت لاصابة ليست سهلة. وشكرت الله على كل شيء وكل من تواصل معها للإطمئنان عليها وكل من عبّر عن محبته لها.
نذكر ان سلاف ستستأنف تصوير مشاهدها في المسلسل مباشرة، خاصة أنه يعرض حالياً على الشاشة في رمضان.
ويشارك في بطولة مسلسل “خط ساخن” حسين فهمي، نضال شافعي، سلاف فواخرجي، صلاح عبدالله وسميرة عبد العزيز.
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