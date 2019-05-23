عزيزة جلال تكشف أسرارًا للمرة الأولى بعد غياب 34 عامًا

كشفت الفنانة الكبيرة عزيزة جلال أنها كانت معجبة بصوت والدتها إلى درجة أنها كانت تتمنى لو تملك مثله، وأكدت أنها أصيبت بحمى الأطفال مباشرة بعد ولادتها، الأمر الذي أثر في صحتها، خصوصا عينيها.

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وقالت جلال إن والدتها كانت تغني للفنانين فريد الأطرش، وعبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، أمامها، فكان يعجبها صوتها، وترد عليها: “الله لو كان صوتي كصوتك أمي.. أريد الغناء مثلك بصوت جميل”.

وأطلت الفنانة المغربية عزيزة جلال، على الجمهور من خلال برنامج "لقاء من الصفر" على قناة mbc، بعد غياب لمدة 34 سنة عن الساحة الفنية العربية.

وحلت عزيزة جلال ضيفة على mbc، بعدما قررت الاعتزال قبل ثلاثة عقود، وقدمت لجمهورها أغنيتها "مستنياك" التي اشتهرت بها، وكان أول ظهور لجلال، منذ غيابها الطويل عن الساحة الفنية، في مناسبة خاصة السنة الماضية.

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وتعد عزيزة جلال صوتا مميزا لفت الأنظار إليه سريعا لكنه سرعان ما اختفى بسبب الزواج حيث قررت عزيزة الزواج، واستقرت بمدينة الطائف، ورزقت بثلاثة أبناء درسوا وتخرجوا في الجامعات.

واعتزلت عزيزة جلال الفن في أوج عطائها، بعد زواجها من رجل أعمال سعودي، عام 1985، لتتفرغ لحياتها الأسرية في مدينة الطائف السعودية.

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