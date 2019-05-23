سمية الخشاب تطرح "صلوا عليه"

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""الخليج 365"" من القاهرة: طرحت الفنانة سمية الخشاب ابتهال "صلوا عليه" الذي قامت بتلحينه بنفسها، وكتب كلماته هشام صادق وقام بتوزيعه محمد عباس. علماً أنها عملت على هذا الدعاء منذ بداية شهر رمضان، وتم تسجيله بالقاهرة، فيما استخدمت مقاطع فيديو مع النسخة المصورة للعمل من بينها مشاهد في الحرمين ومشاهد للحجاج خلال وقفة عرفة.

هذا وحرصت على نشر الابتهال مترجماً إلى اللغةِ الانجليزية في النسخة التي وفرتها لمتابعيها عبر قناتها على YouTube، بينما سينطلق عرضه على الشاشات اعتباراً من اليوم.

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