شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو على السجادة الحمراء لعرض فيلمه الوثائقى Ice On Fire والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم العالمى ليوناردو دى كابريو على حضور العرض الخاص لفيلمه الوثائقى Ice On Fire، والذى قام بإنتاجه ويتناول مشاكل البيئة والحيوانات التى تقترب من الانقراض فى جميع أنحاء العام، وهو من إخراج ليلى كونرز.

Ice On Fire يسرد العديد من الأزمات البيئية فى عالم الجليد ومنطقة القطب الشمالى ومعاناة الحيوانات.

وكان مهرجان كان السينمائى فى دورته الـ 72 شهد العرض الأول لفيلم دى كابريو الجديد الذى يأتى بعنوان Once Upon a Time in Hollywood، الذى تدور أحداثه فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

الفيلم يركز على سلسة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة وكانت وقتها حامل فى شهرها الثامن، ويشارك فى بطولته براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.

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