شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ميس حمدان .. شيماء سيف تتحول إلى "رجل": ده اكيد مش انا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - موضة جديدة بدأت تجتاح مواقع التواصل الاجتماعى من خلال تطبيق "سناب شات"، وهو التحول إلى "رجل" أو "امرأة" باستخدام "فلتر" جديد طرحه البرنامج وأتاحه للمستخدمين.

الفنانة ميس حمدان أثارت الجدل بتحولها إلى "رجل" باستخدام التطبيق وعلقت على الصور التى نشرتها قائلة "يا نهار أسود و منيل بنيله ايه فلتر سناب العجيب ده أنا في حاله صدمة مش عارفه اضحك ولا ابكي بجد و أنا اللي كان نفسي يوم من الأيام أكون راجل احمدك يا رب على نعمتك بس بصراحة مسبتش حد معملتش فيه المقلب ده الفلتر ده لازم يتنسف حالا".

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شيماء سيف على انستجرام

الفنانة شيماء سيف هى الأخرى نشرت صورة بالفلتر الجديد، عبر خاصية "ستورى" حيث تحولت إلى شاب وعلقت على الصورة قائلة "ده أكيد مش أنا ده عماد أو وليد"، حيث قام بعمل الصورة بعض من محبى شيماء على انستجرام.

تشارك شيماء سيف فى مسلسل "بدل الحدوتة 3"، مع دنيا سمير غانم، و سمير غانم وحمدى الميرغنى ومحمد ثروت وعمرو وهبة، المسلسل من إخراج خالد الحلفاوى، وإنتاج سينرجى وهشام جمال، ويُعرض المسلسل على قنوات الـCBC.