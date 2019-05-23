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شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسام داغر يقرر الانتقام من ابنة ماجد المصرى فى "زلزال" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر "ربيع" حسام داغر، الانتقام من ريهام ابنة "خليل" ماجد المصرى فى أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "زلزال" للنجم محمد رمضان المذاع يومياً خلال شهر رمضان على قنوات dmc، ووضع لها مادة فى الأكل التى كانت تحضره لها الخادمة بعدما حاولت "ريهام" التقليل منه أمام والديها.
مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.
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