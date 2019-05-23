شكرا لقرائتكم خبر عن حسام الحسينى لمحمد رمضان: هنعمل حاجات تدشدش العالم مع بعض كالعادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص مجموعة كبيرة من الفنانين والنجوم على توجيه التهنئة لمحمد رمضان بمناسبة عيد ميلاده، حيث تلقى رمضان العديد من رسائل التهنئة عبر حسابات النجوم على فيس بوك وتويتر وأيضا انستجرام، الأمر الذى جعل رمضان يرد على رسائل عبر حسابه بشكر كل من وجه له التهنئة.

المخرج والفنان حسام الحسينى هنأ هو الآخر محمد رمضان على عيد ميلاده، ونشر صورة معه من كواليس أحد الأعمال الفنية التى أخرجها حسام لمحمد رمضان.

حسام الحسينى على انستجرام

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وعلق حسام على الصورة قائلا "كل سنة و انت طيب و يا رب تحقق كل أحلامك و ثقة في الله نجاح ساحق لاحق و دايما نعمل حاجات تدشدش العالم مع بعض كالعادة ربنا يحفظك حبيبى".

رمضان يعرض له حاليا مسلسل "زلزال"، وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا .