شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل "لمس أكتاف" الحلقة الـ 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر جمهور ياسر جلال الحلقة الـ 18 من مسلسل "لمس أكتاف" الذى يعرض يومياً خلال شهر رمضان على قنوات الـcbc في تمام الحادية عشر مساءا.

وتطورت الأحداث فى الحلقة الـ 17 من العمل بمفاجأة "أدهم" بعد الإفراج عنه ببيع أخته بيت العائلة بسبب مصاريف قضيته، ودخل فى خلاف معها بسبب رفضه بيع البيت رغم العروض المالية المغرية، ويجد نفسه محاطًا بالديون ليقرر إنهاء نشاط الجيم.

"لمس أكتاف" بطولة ياسر جلال، فتحى ‏‏عبد الوهاب، حنان ‏مطاوع، إيمان العاصى، سمر مرسى، محمد عز، ‏‏كرم جابر، هبة عبد الغنى، ‏خالد كمال، كارولين خليل، هاجر ‏‏الشرنوبى، لطيفة فهمى، رانيا شاهين، ‏مجدى فكرى، شريف ‏‏الدسوقى، عزوز عادل ومن تأليف هانى سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوى، إنتاج شركة سينرجى.‏

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