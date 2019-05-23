شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يوجه رسالة شكر لكل من هنأه بعيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان محمد رمضان، على توجيه رسالة شكر لكل من هنأه بعيد ميلاده، لافتا أنه مازال لديه أعمال سوف تدهش جمهوره.

وقال محمد رمضان: " شكرا كل حبايبى اللى افتكروا عيد ميلادى سنة سعيدة علينا كلنا وربنا يقدرنى و اعمل كل ما يدهشكم و يمتعكم".

ويحتفل محمد رمضان، اليوم، بعيد ميلاده الـ31، حيث إنه من مواليد فى 23 مايو 1988، ويعرض لرمضان فى رمضان الحالى مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.