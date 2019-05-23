شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مشاهدة مسلسل "حكايتى" الحلقة 18 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الحلقة 18 من مسلسل "حكايتى" للنجمة ياسمين صبرى مساء اليوم الخميس على 3 قنوات فضائية، حيث يكون العرض الأول لها من خلال قناة cbc الساعة 9 مساء، وبعدها تعرض على قناتى ON E وDMC فى نفس التوقيت الساعة 12.30 بعد منتصف الليل.

من المقرر أن تكشف الحلقة الـ 18 اليوم خطة "فريدة عسل" – وفاء عامر -،للانتقام من "داليدا" – ياسمين صبرى- بعدما سحبت الأخيرة الأضواء منها فى عالم تصميم الأزياء بالاسكندرية، كما تستكمل داليدا رحلتها مع "على" – أحمد صلاح حسنى - بعدما بدأت تجاريه مشاعر الحب ولقائهما مجدداً صدفى فى منزل جده "صقر البارون" – جميل برسوم، بالاضافة الى انتظار دور "أدهم" – أحمد حاتم – بعد سفره الى الاسكندرية للانتقام من داليدا وعلى.

Advertisements

مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.