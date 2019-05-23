شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شاهد عزيزة جلال تغنى بعد غياب 35 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد اعتزالها الفن منذ 35 عاما، فوجئ الجمهور بعودة الفنانة المغربية عزيزة جلال للغناء لأول مرة منذ اعتزالها فى أحد البرامج التلفزيونية، وظهرت عزيزة جلال فى مقطع فيديو وهي تغنى فى الاستوديو أغنيتها الشهيرة "مستنياك".

عزيزة جلال هى مغنية مغربية شهيرة، اختفت من الساحة لفترة طويلة، ثم عادت فى لقاء تلفزيونى لتكشف عن قصتها مع الغناء، بعد مرور ما يزيد عن 30 عاما من الغياب، وكشفت خلال اللقاء عن المرض الذى أصاب عينيها، واعتزلت عزيزة جلال الفن عام 1985، بعد زواجها من رجل أعمال خليجى، وتفرغها للحياة العائلية.