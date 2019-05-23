شكرا لقرائتكم خبر عن حكايتى الحلقة 17.. ياسمين صبرى تصمم أول فستان بتوقيعها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحداث جديدة فى أحداث الحلقة الـ17 من مسلسل "حكايتى"، حيث أخبر "سليمان" أحمد بدير شقيقه "سعد" إدوارد بوجود "صقر البارون" فى مدينة الإسكندرية وقرر الثنائى تصفية كل أعمالهم هناك.
وعكفت "داليدا" على تصميم الفستان وتنفيذ الفستان الذى سترتديه الفنانة "مايا جوهر"، رانيا الملاح ونجحت "داليدا" - ياسمين صبرى في تصميم أول فستان لها، وتنهال عليها الزبائن من داخل مصر وخارجها، فيما اتهمت "فريدة عسل" - الفنانة وفاء عامر بسرقتها لتصميمات من المجلات الأجنبية.
وطرد "سليمان"، مدير الحسابات لمعى "عمرو صحصاح" ومعه متولى مدير الشئون القانونية، واللذان اتفقا مع "سعد" الفنان إدوارد، على تزوير أوراق المصنع، بعد ما شك فيهما عندما اقترحوا عليه إدخال شريك معه في المصنع بعد ما أخبروه أن هناك خسائر فادحة بالمصنع، وتصفية المصنع، ويفصلهما من العمل.
والصدفة جمعت بين "داليدا" ياسمين صبرى وأحمد صلاح حسنى "على" داخل فيلا "صقر البارون" وتوالت الأحداث بان "داليدا" أحضرت طعاما أعدته بنفسها لـ"صقر البارون"، وعرض عليها الزواج من حفيده، لكنها أخبرته بأنها لا تفكر في الزواج، وأنها تسخر كل جهدها لعملها، وهى لا تدرى أن حفيده هو "على" الذى أحبته.
مسلسل حكايتى يعرض على قنوات CBC، DMC، ONE، بطولة ياسمين صبرى، وفاء عامر، أحمد حاتم، أحمد صلاح حسنى، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادى مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، أحمد حلاوة، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، ومصطفى درويش هبة عبد الحكيم وتأليف محمد عبد المعطى واخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.
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