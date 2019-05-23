شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل الحلقة 17.. مصطفى شعبان يؤسس شركة جديدة ويبدأ من الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتشابك الأحداث وتتوالى فى مسلسل أبو جبل للنجم مصطفى شعبان، فبعد براءة "عرسة" من اتهامه بحرق وسرقة منزل حسن ابو جبل يفكر الأخير فى المرتكب الحقيقى للجريمة، ويطلب من المباحث الوصول إليه لكنه فى ذات الوقت ينتبه لعمله ويؤسس شركة جديدة ليبدأ من الصفر.

وأسس حسن بالفعل شركة مقاولات صغيرة ليبدأ حياته من جديد، لكنه واجه العديد من العقبات بعد أن رفض شركاء والده التعاون معه لكنه يفاجأ بعدد من العمال المخلصين يرغبون في العمل معه.

Advertisements

وخلال الحلقة الـ17 يجمع لقاء بيت سعد أبو جبل "دياب" ووجيه "محمود البزاوى" فى حصور زوجة سعد "رحاب" نجلاء بدر ويطالب وجيه سعد برد الأموال التى أخذها منه شقيقه حسن "مصطفى شعبان" ويسب وجيه سعد الذى بدأ بالصراخ فى وجه وجيه وأوقفه عند حدة، لكن وجيه بعدها بدأ فى إجراءات تدين سعد بسبب أن وجيه لديه أوراق بيع لأرض ليست مملوكة لسعد.

وفى تحول كبير فى شخصيته عنف سعد وجيه وطالبه بالحديث معه بطريقة أكثر احتراما، وهو الأمر الذى كان مفاجأة لوجيه الذى اعتاد السخرية من سعد والتقليل منه أمام زوجته وقرر وجيه الانتقام من سعد، وقدم ضده بلاغ فى الشرطة، بتهمة النصب والاستيلاء على أرض بوضع اليد عليها.

وفى تطور للأحداث فتح فادى "أحمد خالد صالح" مكتب للمحاماة بعيدا عن والده "سناء شافع"، مشيرا إلى أنه يريد أن يستقل ويعمل بمفرده، وهو الأمر الذى أثار غضب والده وطلب معرفة مصدر أمواله، ليؤكد الابن أنه يعمل فى السمسرة.