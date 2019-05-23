ميرنا وليد: مقالب رامز جلال مزعجة وسخيفة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فتحت الفنانة المصرية ميرنا وليد النار على برامج المقالب التي يقدمها الفنان رامز جلال كل عام، وكان آخرها برنامج “رامز في الشلال”، الذي يعرض حاليا على شبكة قنوات MBC.

ميرنا قالت: “ما يزعجني ليس المقلب فقط ولكن تعليقاته بالبرنامج وسخريته من النجوم ومن شكلهم وملابسهم وطريقة حديثهم، كل هذه الأشياء مزعجة وسخيفة”.

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الفنانة المصرية تمنت عدم رؤية مثل هذه البرامج في السنوات القادمة، حيث قالت، في تصريحات صحفية: “أتمنى عدم رؤية برامج مقالب جديدة لرامز جلال في السنوات القادمة”.

وكان رامز جلال قد كشف تفاصيل الايقاع بالنجوم في برنامجه “رامز في الشلال”، والذي يتم تصويره في أندونيسيا، وذلك في مقدمة برنامجه: “لما تحب تعمل مقالب لازم تبقى مكار زي التعالب ودماغك تفضل شغاله لحد ما تلاقي الإشتغالة والاشتغالة السنة دي في الشلال ملقتش أفضل من أندونيسيا ومكانش في غير سببين علشان نجيب بيهم الضيوف هناك إن الضيف يشارك في برنامج مسابقات أو إنه مسافر يصور إعلان وعلشان تحبك الخطة كان لازم مخرج ومذيعة”.

وأضاف: “جبنا جاد شويري مخرج للإعلان والمذيعة مهيرة عبدالعزيز اللي هتقوم بدورين مذيعة لبرنامج المسابقات في تصوير الإعلان هتكون المذيعة المسئولة عن السوشيال ميديا لتصوير كواليس الإعلان”.