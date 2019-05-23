منة فضالي بفستان وردي في جلسة تصوير مبهجة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية منة فضالي لجلسة تصوير جديدة ظهرت فيها بلوك صيفي مبهج.

منة نشرت عدد من الصور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت في الصور وهي ترتدي فستان مبهج مزين بالورود طويل، ويحتضن قوامها بأناقة.

الفنانة الشابة اختارت لها تسريحة شعر تقليدية، بينما لم تتكلف في الماكياج، وحازت الصور على إعجاب عدد كبير من جمهورها.

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منة عرض لها مؤخرا وقبل شهر رمضان مسلسل «قيد عائلي»، مع عدد من النجوم ومن بينهم عزت العلايلي، صلاح عبدالله، محمد نجاتي، بوسي، وميرفت أمين.

الفنانة المصرية تتغيب عن الموسم الدرامي لهذا العام، وأكدت أنه لم يتم عرض عمل مناسب عليها، بينما تشهد حالة من النشاط الفني خارج الموسم.

منة تنتظر عرض الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس»، والذي يشارك به عدد من النجوم ومنهم جمال سليمان، ومحمد عادل، وصابرين، ومنى عبدالغني.

الفنانة الشابة عرض لها في الموسم الرمضاني الفائت مسلسل «سلسال الدم»، والذي شاركت به مع عدد من النجوم ومنهم عبلة كامل ورياض الخولي.